Nos déchets valent 40 milliards de DA

Les déchets produits en Algérie peuvent générer, une fois recyclés, 40 milliards de dinars par an. Mais tout cet argent est tributaire de la cadence de recyclage des déchets ménagers, qui demeure très faible en comparaison avec son volume, équivalent à 34 millions/tonnes par an. Ce secteur où l'investissement est encore très rare est susceptible d'être à l'origine de la création de 100.000 postes d'emploi directs et indirects à travers le pays. Tout cela est bien beau, mais en l'absence d'une sérieuse vision économique et stratégique, les 40 milliards de DA ne sont que des mots.