Vers un nouvel urbanisme disruptif?

«La rencontre d'Alger» réunira des architectes, urbanistes et autres professionnels du secteur, le 26 janvier au Musée d'art moderne algérien le Mama. Cet événement aura pour thème «Vers un (nouvel) urbanisme disruptif. Towards a (New) Disruptive Urbanism». Il marque la nouvelle étape dans le projet «Djisr El Djazair» initié par le couple d'architectes, Nacym et Sihem Baghli. La rencontre d'Alger réunira les membres du jury du concours d'idées international «Algiers 20XX» lancé au mois de juin dernier. Les lauréats de la compétition présenteront à cette occasion leurs projets.