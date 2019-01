Algérie: lassés d'attendre les travaux, ils plantent des patates dans la rue

Pour attirer l'attention des médias sur leur détresse, ils ne pouvaient imaginer meilleure réplique. Une stratégie intelligente... et payante! Pour protester contre l'incurie de leurs dirigeants, ces habitants ont trouvé une méthode originale et utile qui pourrait bien faire le tour du monde et inspirer d'autres mouvements. Fatigués d'attendre le lancement du goudronnage de leur rue, ils ont sorti leurs outils de jardinage, ont labouré tout ça... et ont planté des oignons et des pommes de terre! Explications.

Ça s'est passé à Baghlia, une ville de 21.500 habitants située au nord de l'Algérie. El Bilad TV, un média local, a recueilli quelques témoignages:

«Cela fait plus de cinq mois que nous attendons le lancement des travaux de goudronnage de la rue.»

«Les gens ne viennent plus ici en voiture à cause de la boue. L'activité a considérablement baissé. Nous avons donc décidé de nous lancer dans l'agriculture pour pouvoir joindre les deux bouts.»