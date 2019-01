Facebook investit dans le journalisme

Facebook souhaite investir 300 millions de dollars dans le journalisme et favoriser l'information locale. Le réseau social a annoncé vouloir favoriser l'information locale, qui souffre depuis «la révolution numérique». Facebook s'investit encore davantage dans la presse mondiale: le réseau social dirigé par Mark Zuckerberg a annoncé, le 15 janvier dernier, qu'il allait investir 300 millions de dollars sur trois ans dans des projets liés au journalisme, notamment pour aider l'information locale et régionale, en souffrance depuis la «révolution numérique». «Nous allons continuer à lutter contre les fausses informations, la désinformation et les informations de mauvaise qualité», a expliqué Campbell Brown, vice-président en charge des partenariats avec les médias, dans un message évidemment posté sur Facebook. «Mais nous avons aussi l'opportunité et la responsabilité d'aider les médias locaux à croître et réussir.» Facebook va, entre autres, créer un fonds spécial en collaboration avec le Pulitzer Center, doté de 5 millions de dollars, afin de soutenir financièrement des projets de reportage soumis par des médias locaux.