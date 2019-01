Fiat et Alfa Romeo installées à Réghaïa

Comme il fallait s'y attendre, Cima Motors concrétise un nouveau projet, celui de la reprise des marques du groupe italien Fiat-Chrysler avec l'ouverture prochainement du nouveau showroom dédié dans un premier temps à Fiat, Alfa Romeo et Fiat Professional, à Réghaïa, est d'Alger. Ainsi, après avoir inauguré l'usine Hyundai VP en novembre 2016, et l'entrée en production prochainement de celle de Suzuki, CIMA Motors est en passe d'inaugurer une nouvelle usine de montage dédiée à Fiat. Les prototypes des marques Fiat, Fiat Professional et Alfa Romeo, qui seront assemblées en Algérie, sont déjà au niveau du showroom à Réghaïa. De hauts responsables du groupe italien ont visité le futur site qui devrait accueillir les installations de Fiat-Chrysler en Algérie. Une étape qui entre dans le cadre des négociations entamées entre les deux parties. Un projet qui sera étudié incessamment par le Conseil national d'investissement CNI.