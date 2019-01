L'Algérie est bien le nouveau berceau de l'humanité

Une polémique a suivi la découverte effectuée par l'équipe de Mohamed Sahnoun à Aïn Boucherit, dans la wilaya de Sétif et concluant que l'Algérie est le berceau de l'humanité. Ainsi, François Savatier, journaliste scientifique chargé de l'archéologie, n'a pas caché sa consternation après la remise en cause par le magazine Le Point de la découverte effectuée par l'équipe de Mohamed Sahnoun. Le journaliste du Point se référait à des doutes du paléontologue Jean-Jacques Hublin qui lui a affirmé préparer un écrit pour exposer ses réserves remettant en cause la technique de datation utilisée par Mohamed Sahnoun. Son confrère François Savatier de la revue Pour la Science affirme que «aucune critique scientifique, réalisée par des scientifiques, publiant de façon scientifique du travail de l'équipe Sahnoun, n'existe. Aucun papier n'est en cours de rédaction, ni aucun en cours d'examen dans une revue scientifique à comité de lecture» et d'ajouter que l'équipe de M. Sahnoun a combiné quatre techniques de datation et pas seulement celle dite du paléomagnétisme, contestée par Jean-Jacques Hublin. «La démarche de datation du site de Aïn Boucherit est solide et fiable; il faut refaire indépendamment ce travail considérable pour éventuellement y déceler une erreur». Jusqu'à preuve du contraire, l'Algérie restera donc «Oum Dounia».