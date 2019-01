La pomme de terre algérienne s'offre une première usine de transformation

Une usine de transformation de la pomme de terre sera réalisée prochainement par des investisseurs américains dans la wilaya de Aïn Defla et ce, dans le cadre d'une convention signée la semaine dernière avec des opérateurs algériens, a annoncé le président du Conseil national interprofessionnel de la filière pomme de terre (Cnifpt), Ahcène Guedmani. «Cette convention a été signée entre des investisseurs américains et algériens pour la réalisation d'une usine de transformation de la pomme de terre dans la wilaya de Aïn Defla», a-t-il indiqué, sans donner plus de détails sur le sujet. Une production de 18 millions de quintaux de pomme de terre est par ailleurs attendue pour l'arrière-saison de cette année, dont la campagne de récolte bat son plein, a souligné le même responsable.