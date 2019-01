300 entrepreneurs protestent contre des factures impayées

Infatigables, les entrepreneurs créanciers de l'Algérienne de réalisation et construction du centre (Alrecc), relevant du ministère de l'Habitat, ont tenu les 20 et 21 janvier derniers des rassemblements de protestation devant le siège de celle-ci, dans la zone industrielle de Oued Smar à Alger. Une trentaine de représentants de ces entreprises ont fait le déplacement depuis plusieurs wilayas, comme Adrar, Béchar, Tébessa, Ouargla et Alger. 300 sous-traitants qui ont réalisé des infrastructures pour l'Etat attendent d'être payés, certains depuis...2011. Leurs factures impayées s'étalent en effet de 2011 à 2016 pour un montant cumulé de 3,8 milliards de dinars. Ces entrepreneurs ont réalisé des logements LPP, des logements sociaux, ainsi que des casernes. Selon eux, les maîtres d'ouvrages tels que l'ANP et l'Office de promotion et de gestion immobilière (Opgi), ont débloqué les budgets pour Alrecc, mais cette dernière tarde à honorer les factures.