Affaire Khashoggi: la Turquie prépare une enquête internationale

La Turquie prépare l'ouverture d'une enquête internationale sur le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi et présentera des mesures en ce sens dans les prochains jours. C'est ce que vient d'indiquer le chef de la diplomatie turque. «Il y a des pays occidentaux qui cherchent à couvrir cette affaire. J'en connais les raisons. Nous savons et voyons quel genre d'accords sont conclus. Nous voyons comment ceux qui parlent de liberté de la presse étouffent désormais cette affaire après avoir vu l'argent», a déclaré Mevlut Cavusoglu, dans un discours rapporté par l'agence de presse officielle Anatolie. «Nous irons cependant jusqu'au bout», a-t-il poursuivi. «Nous avons fait des préparatifs en vue de l'ouverture d'une enquête internationale dans les prochains jours et nous allons prendre les mesures nécessaires.» L'Arabie saoudite a traduit en justice 21 Saoudiens, dont cinq risquent la peine capitale, mais elle dément toute implication de MBS. Ankara continue d'affirmer, quant à elle, que le meurtre a été «ordonné au plus haut niveau».