La Fnac et Darty s'installent à Tunis

Les deux enseignes Fnac et Darty ont inauguré, fin décembre, au Centre commercial Carrefour Sidi Daoud-La Marsa, deux magasins juxtaposés d'une superficie globale de plus de 2000 m², spécialisés en biens culturels, de loisirs, de produits technologiques et d'électroménager. A cette occasion, le directeur franchise et partenariats France et international, Dominique Dubald, a déclaré: «C'est un moment important parce que c'est certes l'ouverture de deux points de vente, mais aussi la présence désormais de Fnac et Darty en Tunisie. C'est un joint- venture qui s'inscrit dans un mouvement à long terme. On ne va pas s'arrêter à ceux-là, il y a tout un programme de développement.». Et d'ajouter: «Darty, c'est près de 400 magasins en France. L'ouverture de Darty en Tunisie est la première hors de la France, depuis 4 ou 5 ans. Le fait d'être présent ici est un signe de confiance et une volonté de poursuivre le développement de l'enseigne. (...) C'est la première fois qu'on ouvre, avec un partenaire, deux enseignes en même temps...».