Une réflexion algérienne sur la transition écologique au Dialogue 5+5

Dans le cadre de la préparation du sommet des experts du Dialogue inter-méditerranéen (Dialogue 5+5) qui aura lieu en juin prochain à Marseille (France), l'Algérie est chargée de mener une réflexion autour de la transition énergétique en méditerranée. Ce dossier représente «le plus important» thème de cette rencontre, selon le chef de la délégation algérienne, Abderrahmane Mebtoul. Cet important dossier a été confié à l'Algérie en raison de son potentiel énergétique et son emplacement géostratégique dans le Bassin méditerranéen.

Au moment où le monde se tourne vers le développement des énergies renouvelables et souhaite assurer une transition depuis les énergies conventionnelles vers d'autres sources plus accessibles et moins coûteuses, le potentiel de l'Algérie, en la matière, est jugé important.

Des études de l'université des sciences et technologies d'Alger (Usthb), estiment le potentiel photovoltaïque de l'Algérie à près de 2,6 millions de térawatt heures (TW/h) par an, soit 107 fois la consommation mondiale d'électricité.