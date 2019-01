Concours improvisé de la meilleure photo de la neige sur le Web

Si la plupart des wilayas dans l'est du pays ont tourné pratiquement au ralenti jeudi, suite aux importantes chutes de neige, beaucoup de jeunes et de moins jeunes ont bravé le froid et sont sortis «capturer» leurs villes sous la neige, leurs mésaventures sur des axes routiers impraticables et rivalisé d'imagination et de créativité en postant sur les réseaux sociaux des clichés aussi beaux les uns que les autres. Arbres enneigés, routes recouvertes, des enfants qui se lancent des boules de neige, des cités sous la poudreuse, des monuments phares enveloppés dans un manteau blanc, beaucoup d'internautes s'amusent à transmettre la vie dans leurs villes, où le mercure a atteint jusqu'à-1degré Celsius. L'un des meilleurs clichés est manifestement celui du pont de Sidi M'cid de Constantine, capturé sous la neige et posté sous toutes ses coutures, depuis l'entrée du pont séculaire, d'en haut, depuis les escaliers menant aux Monuments aux morts, depuis le CHU-Benbadis avec en arrière-plan le lycée Réda Houhou et la rue Tatache-Belkacem, les internautes partagent sur les réseaux sociaux des selfies et des photos, commentés et «liker».