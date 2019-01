L'ambassadeur de France chez la protection civile

Le directeur général de la Protection civile, le Colonel Boughelaf Boualem, a reçu avant-hier, au siège de la direction générale, l'ambassadeur de France, Xavier Driencourt. C'est ce qu'a rapporté un communiqué du service de communication de la Protection civile. Cette rencontre rentre dans le cadre de la dynamisation des relations algéro-françaises. Tous les aspects liés au développement de la coopération dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens, à la gestion des risques courants et majeurs, en particulier dans le domaine de la formation et l'échange d'expertise, ont été abordés au cours de cette entrevue. Par ailleurs, l'ambassadeur Xavier Driencourt a salué l'excellence des relations entre l'Algérie et la France dans le domaine de la sécurité civile et l'évolution spectaculaire de la protection civile algérienne ces dernières années.