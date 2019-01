Les Français ne croient plus les médias

Les Français montrent de plus en plus leur défiance envers les médias, notamment dans le contexte actuel où la France est traversée par une crise sociale et politique, révèlent les résultats d'un sondage publié jeudi par le quotidien La Croix. Réalisé par Kantar Sofres, le baromètre traditionnel de «La confiance des Français dans les médias» montre que seulement 24% des sondés jugent les journalistes «indépendants» aux pressions politiques et du pouvoir et 26% aux pressions de l'argent. Ainsi, ils montrent une vraie défiance envers les médias, relève le baromètre qui précise que la TV est en net recul (38% sont confiants) par rapport aux années précédentes, suivie de la radio (50% sont confiants).