Un festival international du couscous à Alger

Le couscous sera en fête en février! Un festival international du couscous va être organisé du 4 au 7 février prochain, à Alger. Cet évènement permettra de réunir des équipes de professionnels, d'amateurs et aussi de jeunes talents, a travers trois concours afin de nous faire découvrir et parfois revisiter des recettes de ce plat patrimonial immatériel, qui a dépassé ses frontières géographiques classiques et son objectif nutritionnel initial pour devenir une identification et un symbole de ceux qui ont vécu en Afrique du Nord. Ce festival est une opportunité et un produit unique réunissant plusieurs aspects, intérêts et secteurs d'activités. Sur la table, le couscous a toujours été le plat principal depuis la nuit des temps, sur nos terres.