Un plan spécial neige pour les tramways de Constantine et Sétif

Un plan spécial neige pour les tramways de Constantine et Sétif devant assurer la continuité du service est entré en vigueur jeudi dès les premiers flocons, a-t-on appris auprès de la société chargée de l'exploitation et de la maintenance des tramways, Setram. Des unités opérationnelles, dotées de moyens techniques et humains, ont été mobilisées dès diffusion des bulletins météorologiques spéciaux (BMS) annonçant la neige à Constantine et Sétif, a-t-on précisé dans un communiqué émanant de la Setram, soulignant que les opérations de déneigement, d'entretien et de salinisation des plateformes des tramways sont assurées tout au long de la journée. Attestant de la volonté de la Setram d'assurer un service régulier et de meilleure qualité garantissant sécurité et confort des voyageurs, la Setram a relevé que le plan spécial neige sera maintenu en fonction de l'évolution des conditions météorologiques.