10 ans d'exonération fiscale au Sud

«Les opérateurs qui créeront des entreprises dans les wilayas du Sud bénéficieront de 10 ans d'exonération fiscale et de 3 ans de différé sur le remboursement de leurs crédits bancaires», c'est ce qu'a déclaré le ministre du Travail Mourad Zemali, jeudi dernier, indiquant que, selon les agences de l'emploi dans les wilayas du Sud, qui ont procédé à l'étude des listes des demandeurs d'emploi, il ressort que la plupart des jeunes refusent de travailler dans le bâtiment et l'agriculture et préfèrent être recrutés par les compagnies pétrolières.

Cette nouvelle mesure d'encouragement à l'investissement, trouvera sûrement un impact hautement favorable.