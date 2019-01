Des panneaux publicitaires géants en orbite!

L'idée paraît encore complètement folle, directement sortie d'un scénario de film de science-fiction, mais il semble que le projet n'est pas si futuriste que cela et n'est pas né dans la tête d'un ambitieux homme d'affaires américain. L'innovation vient, cette fois, de Russie et l'entreprise qui compte développer ce concept «délirant» s'appelle StartRocket. Il faut retenir ce nom, car la compagnie qui le porte va faire parler d'elle. Sans entrer dans le détail, ni le coût de l'opération, StartRocket a annoncé son intention de déployer un type d'affichage publicitaire.

Les panneaux seront de dimension astronomique et «accrochés» en orbite autour de la Terre. Il faut dire que les plus visionnaires scénaristes de science-fiction n'ont pas eu cette idée.