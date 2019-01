L'industrie a cartonné en 2018

En 2018, l'Algérie a cartonné en matière d'investissement dans le secteur industriel. Plus de 2 200 projets ont été réalisés dans plusieurs domaines industriels pour un montant de 1000 milliards de dinars. Ces investissement ont généré 100 000 emplois. Le secteur de l'industrie est en train de se développer et occupe la troisième place après le secteur des hydrocarbures et le tourisme. Il a produit 310 milliards de dinars de plus-value. Au ministère de l'Industrie on exulte, mais on souligne la nécessité de développer davantage l'industrie pour sortir de la dépendance aux hydrocarbures. La prochaine étape consiste à booster la production d'alfa et certaines matières premières en Algérie.