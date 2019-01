La puce qui répare le cerveau existe bel et bien

La puce cérébrale qui répare le cerveau, décrypte les pensées et augmente les capacités: ça existe déjà. Selon Franceinfo, un patient souffrant de la maladie de Parkinson et de tremblements incontrôlables a vu ses tremblements cesser simplement en appuyant sur un bouton. C'est grâce à une petite puce cérébrale, pas plus grande qu'un grain de riz et qui répare le cerveau, augmente ses capacités, mais qui permettrait aussi de le pirater. Grâce aux électrodes disposées à sa surface, elle se connecte à l'activité électrique des neurones autour d'elle, pour faire partie intégrante du cerveau. Une fois connectée aux neurones défaillants, elle modifie l'activité neuronale pour la recalibrer: cela atténue certains des symptômes comme dans le cadre de la maladie de Parkinson. La puce cérébrale n'est pas encore disponible au grand public. C'est ce qui a poussé le célèbre investisseur Elon Musk à lancer l'entreprise Neuralink. Mais comme tout objet connecté, le cerveau «informatisé» s'expose au contrôle à distance, à la surveillance et au piratage.