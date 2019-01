Le consulat général de France à Alger pointe du doigt "Ouedkniss"

Le consulat général de France à Alger a mis en garde, vendredi, les citoyens algériens désirant présenter une demande de visa pour la France, contre les intermédiaires qui proposent la prise en charge des dossiers de visas contre des sommes d'argent. Le consulat de France a également mis un lien d'une annonce publiée par le site Oued Kniss qui propose une prise en charge pour le traitement d'un dossier visa contre la somme de 42 000 DA. «Attention aux escrocs et aux faussaires qui vous volent et vous nuisent. Ouedkniss.com complice!», a alerté le consulat de France sur sa page Facebook. «Pour constituer votre dossier de demande de visa, ne vous adressez pas à ces escrocs et ces faussaires qui n'en veulent qu'à votre argent et vous nuisent», a conseillé la représentation diplomatique française en Algérie.