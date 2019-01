Les pneus "Riken" de Condor débarquent en Algérie

Condor Group a annoncé la commercialisation d'un nouveau produit sur le marché algérien à travers sa nouvelle filiale «Condor Engineering».

Selon Maghreb Emergent, il s'agit des pneus de la marque «Riken» qui sont fabriqués dans une usine européenne appartenant au prestigieux groupe Michelin. La marque de pneu européenne «Riken» est une marque moderne, conçue par des spécialistes pour une sécurité absolue et à un prix abordable. Riken Gomu Industry a été créée au Japon en 1917. L'entreprise a d'abord travaillé dans le domaine de la science physique et de la recherche chimique avant de se diversifier dans l'industrie du pneu en 1956. Depuis 1979, les pneus «Riken» sont exportés aux Etats-Unis et en Europe et c'est en 1992 que Michelin a racheté l'usine. Les pneus de la marque «Riken» sont produits en Europe dans une usine certifiée ISO 9001.

«Condor Engineering» propose une large offre de produits avec plus de 150 dimensions pour différentes gammes.