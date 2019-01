"Santé à domicile", le service de soins lancé

SantéDom et Macir Vie ont annoncé, hier, dans un communiqué, cité par TSA, le lancement d'un service de prestations médicales à domicile dans quatre wilayas incluant et limitrophes à la capitale Alger. L'assureur se chargera de la commercialisation du produit «santé à domicile» dans une sélection d'agences et sur son site Internet. Avec ce produit, les clients auront «la possibilité de faire appel à des médecins généralistes et spécialistes 24h/24 et 7 jours sur 7, dans la zone de couverture actuelle de SantéDom», affirme le communiqué, ajoutant que «le service offre aussi la mise à disposition d'infirmiers pour tous les soins paramédicaux des patients, et ce dans le confort de leur domicile». Le service de soins à domicile privé est disponible via une simple souscription, soit en ligne, soit en agence, à raison de 1000 dinars par mois pour une souscription de 12 000 dinars par an, précise le communiqué.