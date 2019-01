L'Algérie absente des 60 économies les plus innovantes du monde

Le Vietnam, un pays d'Asie du Sud-Est est apparu pour la première fois au «Bloomberg Innovation Index» des 60 économies les plus innovantes du monde et s'est vu classé 45ème dans l'indice pour 2019. A côté de l'Inde et du Mexique, qui figurent également dans le lot, l'étude y ajoute l'Arabie saoudite. L'Algérie n'est pas du tout citée. Il faut savoir que l'indice analyse des dizaines de critères en utilisant sept paramètres, y compris les dépenses de recherche et développement, les capacités de fabrication et la concentration de sociétés publiques de haute technologie. La Corée du Sud a conservé sa première place dans l'indice Bloomberg, suivie par l'Allemagne, la Finlande et la Suisse.