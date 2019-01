Plus de Roaming entre l'Algérie et la Tunisie

Les frais d'itinérance ou Roaming de l'utilisation du téléphone mobile seront supprimés entre l'Algérie et la Tunisie, ont annoncé les ministres du secteur de la poste et télécommunications des deux pays. Les Algériens et Tunisiens détenteurs d'un forfait voix et data «pourront donc utiliser, à l'avenir, leurs téléphones en Algérie et/ou en Tunisie

sans payer de frais supplémentaires», a-t-on expliqué auprès de responsables du ministère.

Selon eux, tous les appels émis depuis les deux pays «devaient être traités comme des appels nationaux». Le Roaming permet à l'abonné d'un réseau téléphonique d'utiliser son téléphone dans un autre pays, grâce à des accords entre les opérateurs. Lorsqu'on passe une frontière, le téléphone se connecte automatiquement au réseau partenaire de l'opérateur téléphonique dont on dépend. Il s'agit d'un service payant, dont les tarifs, jugés souvent excessifs, sont variables d'un opérateur à l'autre.