Thaïlande: des drones antipollution à Bangkok

Les autorités métropolitaines de Bangkok ont eu recours à l'usage des drones pour pulvériser de l'eau atomisée et des produits spéciaux afin de tenter de réduire la pollution de l'air qui a atteint des seuils critiques dans la mégapole. Une flottille de drones a été déployée pour atomiser de l'eau et répandre un composant chimique non nocif dans l'atmosphère afin d'alourdir les particules fines en suspension dans l'air et faire ainsi baisser le niveau de pollution. Le taux élevé de particules fines en suspension dans l'air (PM2,5) a atteint des niveaux dangereux pour la santé dans la capitale, poussant les autorités sanitaires à lancer des alertes rouges.