Tiësto et Mariah Carey se produiront en concert en...Arabie saoudite!

Au début, on croyait qu'il s'agissait d'une rumeur, qui s'est avérée par la suite une information exacte. Tiësto, Mariah Carey et Sean Paul se produiront bel et bien, le 31 janvier 2019, à King Abdullah Economic City, à Jeddah, en Arabie saoudite, selon le site officiel de l'organisateur de l'événement, «Ticketing Box Office». Il est à rappeler que les autorités saoudiennes lancent, depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau prince héritier en juin 2017, une série de réformes en faveur des loisirs et de la consommation. Le Royaume wahhabite ouvre désormais ses salles aux artistes célèbres du Monde arabe, chose inimaginable il y a encore un an. Le célèbre chanteur égyptien Tamer Hosny s'est produit en mars 2018 dans la ville de Jeddah, dans l'ouest du pays, mais sur les billets du concert une mention avait attiré l'attention des spectateurs: «Danser ou se trémousser» sera strictement interdit.