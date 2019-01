"Carrefour Emploi et Formation" s'ouvre aujourd'hui

La 13ème édition du Salon national «Carrefour Emploi et Formation» s'ouvre aujourd'hui et pour trois jours à la Safex d'Alger. Sous le thème «Citoyenneté et économie digitale», l'édition de cette année regroupera, pour la première fois, le Salon du recrutement et le Salon national de la formation continue. Quelque 80 participants et exposants, représentant les entreprises économiques publiques et privées, ainsi que les organismes institutionnels d'aide à l'emploi de jeunes et à l'entrepreneuriat, mais aussi des écoles, des centres et des instituts de formation seront présents à l'évènement.