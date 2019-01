Les patrons des réseaux sociaux contre-attaquent

Le patron de Facebook travaillerait à une fusion des services de messagerie d'Instagram, Facebook Messenger et WhatsApp. Chaque application resterait indépendante, mais leurs infrastructures seraient regroupées au sein d'une seule et même plate-forme. Objectif: permettre aux utilisateurs de discuter entre les différentes messageries appartenant à Facebook. En clair, si cette fusion a lieu, il sera possible d'envoyer un message à quelqu'un sur WhatsApp à partir de la messagerie d'Instagram, par exemple. Le tout sera sécurisé via un procédé de chiffrement de bout en bout. Interrogé par le New York Times, Facebook a réagi en expliquant que le réseau social cherche à «créer les meilleures expériences de messagerie possibles». Et de préciser: «Nous travaillons à rendre nos produits chiffrés de bout en bout et considérons différentes façons de faciliter la possibilité de joindre des amis et de la famille à travers nos réseaux».