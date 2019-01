Pré-faillite du journal L'Humanité

Le quotidien d'obédience communiste L'Humanité, en lourde difficulté financière, a été placé sous la protection du tribunal de commerce de Bobigny (près de Paris). La mise sous la protection du tribunal de commerce est une procédure de sauvegarde réservée aux entreprises ou débiteurs personnes physiques qui ne sont pas en état de cessation de paiement, mais qui rencontrent des difficultés qu'ils ne peuvent surmonter et qui sont de nature à les conduire à la cessation de leurs paiements. L'objectif de cette procédure administrative est de permettre la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, en procédant à une réorganisation de l'entreprise dans le cadre d'un plan arrêté par le tribunal. Cette pré-faillite est le signe de la crise que traverse, de façon générale, la presse écrite, notamment avec le développement vertigineux du numérique et du contenu présenté par les réseaux sociaux et les sites d'information.