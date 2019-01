Tizi Ouzou s'ouvre- t-elle enfin aux investisseurs?

Au total 13 investisseurs ont bénéficié, hier, à Tizi Ouzou d'autorisations de concession de terrains et de permis de construire pour la réalisation de leurs projets à travers différentes localités de la wilaya. Ces 13 projets, d'une valeur globale de 2,6 milliards de DA, permettront la création de plus de 500 emplois dans divers domaines d'activités, médicale, pharmaceutique, touristique et services ainsi que l'industrie de transformation de divers matériaux, plastique et produits ferreux. Le wali de Tizi Ouzou, qui veut mettre un point d'honneur à démentir ceux qui l'accusent de bloquer l'investissement dans la wilaya, a rappelé, «preuve à l'appui», les «efforts de l'Etat à encourager l'investissement au niveau local». Il a insisté sur l'impératif d'aboutissement des projets sous peine de retrait de la concession.