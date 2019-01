Air Algérie prolonge ses promotions

Air Algérie a décidé de prolonger ses offres promotionnelles entre Alger et différentes destinations d'Afrique et d'Europe. Les promotions en vigueur depuis le début de l'année sont ainsi valides jusqu'au 3 février prochain. Les prix sont des plus alléchants. Paris à partir de 25 800 DA TTC, Marseille à partir de 19 900 DA TTC, Lyon à partir de 24 800 DA TTC, Toulouse à partir de 22 800 DA TTC, Lille à partir de 25 800 DA TTC. Nice à partir de 24 800 DA TTC. Une bonne nouvelle donc pour ceux qui voulaient voyager dans les prochains jours.