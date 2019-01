Caïd Essebsi perd son procès contre un simple citoyen

Pour une première, c'en est une. Le président tunisien Caïd Essebssi qui a esté en justice un citoyen de son pays, vient de perdre son procès.

Le citoyen, objet de la plainte, a été poursuivi pour incitation et attaques contre le chef de l'Etat, via les réseaux sociaux.

Selon les médias tunisiens cités par Algériemondeinfos, qui ont largement diffusé l'information, le président de la République qui a perdu judiciairement la partie, sera contraint de payer les charges et les dépenses engagées par le citoyen visé par le procès. L'affaire remonte à 2014, quand Caïd Essebssi avait déposé plainte contre un activiste de l'organisation «Ligue pour la protection de la révolution», pour menaces et attaques sur les réseaux sociaux.

La cour de justice avait condamné, dans un premier jugement, l'activiste d'un an de prison avec sursis avant de rejuger l'affaire récemment, en deuxième instance et l'innocenter.