Les amis de la Rasd se réunissent à Paris

L'Association française des Amis de la République arabe sahraouie démocratique (Aarasd) a réitéré son engagement à poursuivre son action de défense des droits des prisonniers politiques sahraouis et de plaider pour la préservation des ressources naturelles du Sahara occidental de toute exploitation illégale par le Maroc et l'Union européenne. A l'issue de leur assemblée générale tenue au Mans les 25 et 26 janvier, les membres de l'Association ont appelé tous les participants à «coordonner au mieux leurs initiatives solidaires et à faire connaître la lutte de libération du peuple sahraoui contre l'occupation marocaine», a indiqué l'Aarasd dans un communiqué sanctionnant les travaux de cette rencontre annuelle à laquelle ont assisté plus d'une soixantaine d'adhérents, aux côtés des représentants de l'ONG Enfants réfugiés du monde, Pays de la Loire et de l'Acat