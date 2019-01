Les téléphones des Japonais passés au peigne fin

Les autorités japonaises vont lancer une enquête nationale portant sur quelque 200 millions d'appareils connectés à Internet, devant être passés au crible avant les Jeux olympiques de Tokyo de 2020 pour des raisons de sécurité. L'Institut national des technologies de l'information et de la communication prévoit de vérifier à partir de février la vulnérabilité de produits tels que les routeurs, webcams et appareils ménagers, a déclaré hier, un de ses représentants, Tsutomu Yoshida. Le gouvernement est incité à renforcer la cybersécurité alors que le pays se prépare à accueillir d'importants événements mondiaux tels que la Coupe du monde de rugby et les réunions du G20 cette année ainsi que, l'an prochain, les Jeux olympiques d'été à Tokyo. La sécurité en ligne est d'autant plus cruciale que nombre de fonctions afférentes à la gestion de ce type d'événements passent désormais par les réseaux informatiques