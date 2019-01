Ouedkniss répond au consulat général de France

Le site Ouedkniss.com a répondu à l'accusation du consulat général de France qui avait mis en garde les demandeurs de visa, des intermédiaires proposant des rendez-vous et des dossiers de visas, via des annonces dans divers canaux, dont le site Ouedkniss. «Ouedkniss à ce jour témoigne par ce communiqué de son étonnement face aux accusations émises par les services consulaires français à travers leurs pages Facebook. Accusations qui sont pour nous diffamatoires et portent gravement préjudice à la réputation de notre site», a indiqué le site sur sa page facebook affirmant que «Ouedkniss n'est pas un intermédiaire dans les transactions faites par les auteurs des annonces publiées sur ses pages», précisant que «le site ne perçoit pas de commission et n'intervient pas dans les transactions qui peuvent être engendrées, suite à la publication des annonces». Il a aussi rappelé que «Ouedkniss a toujours ouvert ses portes aux plaintes d'usagers» et «est toujours ouvert au dialogue». Et d'ajouter enfin que «Ouedkniss n'a jamais reçu de plaintes ou de notifications de la part du consulat français, ni de son ambassade en Algérie sur quelque sujet que ce soit».