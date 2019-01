Payez six mois et soyez assurés un an...

GAM Assurances double la durée du contrat d'assurance automobile en tous risques durant tout l'hiver et fait participer ses assurés au nouveau tirage au sort pour tenter de gagner une voiture neuve. En effet, la GAM Assurances double la durée de contrat d'assurance automobile en tous risques avec un paiement de six mois qui couvrira ses assurés toute une année, une offre connue pour être la mieux structurée du marché grâce à des packs de garanties qui répondent à tous les besoins de ses clients. L'offre de la GAM Assurances propose un large éventail de garanties afin de satisfaire sa clientèle et les prémunir de tous les aléas liés à leur véhicule et leur responsabilité civile, en allant du plus basique au plus complet. GAM Assurances fait participer durant cette offre spéciale, encore une fois, tous les clients particuliers ayant souscrit un contrat automobile annuel au tirage au sort pour tenter de gagner un véhicule jusqu'au 31 mai 2019 comme déjà effectué en 2018.