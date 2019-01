La maladie d'Alzheimer désespère les centres de recherche

Le groupe pharmaceutique suisse Roche a mis un terme, hier, à des essais cliniques pour un traitement destiné à la maladie d'Alzheimer, s'ajoutant à la liste des revers sur cette maladie neurodégénérative sur laquelle la recherche médicale peine à avancer. «Bien que ces résultats soient décevants, ils contribuent de manière significative à notre compréhension de la maladie d'Alzheimer», a expliqué Sandra Horning, médecin-chef et responsable du développement des nouveaux produits. La molécule continue de faire l'objet de recherches dans le cadre d'un autre programme, mené en Colombie. La démence affecte quelque 50 millions de personnes dans le monde, avec environ 10 millions de nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Il n'existe pas de traitement curatif de la maladie, les médicaments se limitant à alléger ses symptômes sans toutefois interrompre sa progression. En dépit d'importants moyens financiers pour la recherche, tant publique que privée, les essais cliniques sur Alzheimer échouent les uns après les autres comme pour les laboratoires Lundbeck, Takeda, Merck & Co, Janssen Biotech, AstraZeneca et Eli Lilly ou le géant américain Pfizer.