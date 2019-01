Une expo agricole algérienne aujourd'hui et demain à Lyon

Une exposition agricole algérienne sera organisée les 31 janvier et 1er février 2019 à Lyon (France) pour promouvoir les produits agricoles nationaux, a indiqué mardi à Alger le P-DG du Groupe public de valorisation des produits agricoles (Gvapro). Cette manifestation économique, appelée «Journées Algérie», regroupera sept (7) grands opérateurs nationaux des filières arboricole, maraîchère, oléicole, phoenicole, celle des semences de pomme de terre ainsi que les filières d'autres produits du terroir. A travers ces «Journées Algérie», il s'agit de faire connaître les produits nationaux et nouer des contacts dans le cadre de partenariats commerciaux, a avancé le même responsable dans un point de presse. Durant cette exposition, une délégation algérienne du secteur agricole se rendra au niveau du marché de gros de Lyon au sein duquel active un grand nombre d'opérateurs de la communauté nationale, qui ont déjà eu l'occasion de connaître les produits algériens et ont manifesté leur intérêt à collaborer avec des opérateurs algériens et visiter leurs exploitations agricoles en Algérie. Dans ce sens, le P-DG de Gvapro a relevé que cette manifestation économique permettrait de faire connaître les produits nationaux auprès des opérateurs économiques du marché de gros «Rungis lyonnais» dont des opérateurs issus de la diaspora algérienne.