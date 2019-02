Condor 6e marque préférée des Tunisiens

Le groupe Condor fait partie du top 10 des marques les plus connues en Tunisie, selon une enquête de l'agence Sigma conseil. Condor qui a réussi à conquérir le coeur des Tunisiens, arrive à la 6ème place des marques citées en premier en devançant plusieurs marques internationales et tunisiennes. Le leader algérien réaffirme sa notoriété en Tunisie, deux ans seulement après l'ouverture de son centre de distribution en Tunisie, à El Mghira près de Tunis, d'une superficie de plus de 4500 m² alors que le pays voisin représente le premier pays en chiffres d'affaires en termes d'exportations pour Condor Group avec 17 millions de dollars réalisés durant l'année 2018.