Gad El Maleh accusé de plagiat

Gad El Maleh à nouveau accusé de plagiat, vidéo à l'appui. Le YouTubeur anonyme CopyComic a montré que les sketchs de l'humoriste sont inspirés d'autres artistes. Depuis octobre 2017, la chaîne CopyComic, diffusée sur YouTube, répertorie les plagiats des humoristes et une fois encore, Gad El Maleh est visé. Dans un montage de 13 minutes, le créateur de la chaîne, met en lumière les différents «emprunts» de l'humoriste, notamment à des sketchs datant des années 1990. Parmi les artistes qu'aurait plagiés Gad El Maleh, on retrouve notamment George Carlin, Martin Matte, Titoff, ou encore Steven Wright et Fellag.Ben a annoncé la publication d'une nouvelle vidéo sur Gad El Maleh, qui devrait sortir le 4 février. Gad El Maleh, quant à lui, n'a pas répondu aux accusations.