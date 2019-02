Jardin d'Essai d'Alger: près de 1,9 million de visiteurs en 2018

Le jardin d'Essai d'El Hamma a accueilli près de 1,9 million de visiteurs en 2018. Les dirigeants de cette structure ambitionnaient de porter le nombre de visiteurs à deux millions. Le jardin est une destination touristique privilégiée à Alger, d'autant plus que le nombre de visites en groupes avait dépassé le seuil de 200.000 groupes et que le nombre d'enfants qui s'y étaient rendus, dépassait 4000 enfants, dans le cadre des manifestations organisées, à l'occasion des vacances scolaires, d'hiver, de printemps et d'été. L'administration du jardin d'Essai d'El Hamma oeuvre à la restructuration et le réaménagement de son zoo conformément aux normes internationales. L'accord de partenariat a été conclu avec le Jardin botanique de «Cagliari». Avec ses substantielles recettes qui dépassent allègrement les 150 millions de dinars annuellement, le projet pourrait être mené à bien.