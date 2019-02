L'Apoce perd son procès en appel contre Algérie télécom

L'Association de protection et d'orientation du consommateur et son environnement (Apoce), a perdu son procès en appel contre l'opérateur public Algérie télécom (AT) qui concerne les tarifs de la 4G LTE fixe. Ainsi, Algérie télécom pourra modifier les termes de contrats et les tarifs de ses services Internet 4G LTE fixe sans prendre l'avis de ses clients. En effet, la cour d'Alger a annulé mercredi 30 janvier 2019, la décision du tribunal de Dar El Beida rendue publique le 15 juin dernier qui ordonne à Algérie télécom (AT), de revenir à la tarification et aux conditions d'utilisation de la 4G LTE fixe appliqués avant le 25 mai 2017. En application de cette décision, Algérie télécom maintiendra les modifications apportées aux termes de contrat sans revenir à ses clients.