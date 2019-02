La Lada russe arrive... en Algérie

Les producteurs automobiles russes auraient proposé à l'Algérie de délocaliser l'assemblage de voitures russes Lada dans le pays, qui fabrique déjà des Renault Logan à partir de pièces livrées par le russe AvtoVAZ, selon le site sputniknews qui cite le ministre russe de l'Énergie, Alexandre Novak. En août 2018, le vice-président du groupe Renault, Nicolas Maure, disait que son groupe envisageait l'élargissement de ses capacités en Algérie et pourrait entamer les livraisons de pièces d'assemblage de Renault et de Lada. Il n'avait pas cité de délais précis, tout en soulignant l'importance du marché algérien pour Renault et les bonnes relations entretenues avec les autorités du pays.