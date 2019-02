Le tunnel El Qantas met Oran à 2h30 d'Alger

Après sept ans de travaux, un nouveau tunnel sur l'axe Alger-Oran accueille ses premiers trains.

Un ouvrage construit pour l'essentiel par la China Railway Construction Corporation.

Localisé à 100 kilomètres à l'ouest d'Alger, ce nouveau tunnel est composé de deux tubes indépendants de 7,3 km chacun. Cet ouvrage complexe permettra de réduire de près de moitié la durée du trajet en train entre Alger et Oran.

Aujourd'hui, il faut compter près de 4h30 heures pour relier la capitale à la plus grande ville de l'Ouest algérien. «Qu'ils transportent des personnes ou des marchandises, les trains pourront passer à une vitesse moyenne de 220 km/h, contre 160 km/h actuellement», précise-t-on au ministère algérien des Transports et des Travaux publics.

El-Qantas est le deuxième plus long tunnel ferroviaire du continent, derrière celui d'Hex River qui s'étire sur 16,8 kilomètres entre Le Cap et Johannesburg.