Les parkingueurs font toujours la loi à Mohammadia

Les voyous-parkingueurs de la cité Mohammadia, à Alger, persistent et signent. Dans la nuit de jeudi à vendredi, ils ont saccagé les véhicules stationnés face au terre-plein en surplomb, mitoyen de la plateforme administrative. Motif: s'emparer de l'endroit pour faire prospérer leur commerce illicite. Profitant de la cohue et de l'insécurité ambiante que créent les centaines de jeunes venus de la périphérie pour jouer des matchs sur les quatre terrains en tartan créés depuis six mois environ et parmi lesquels il y a également quelques individus douteux, ils reproduisent régulièrement et méthodiquement leurs exactions en partant du principe que l'impunité est «garantie». Dire que leurs méfaits sont accomplis à 20 mètres du commissariat de la cité!