Forte baisse du marché mondial du smartphone en 2018

Le marché mondial du smartphone a connu en 2018 la plus forte baisse jamais enregistrée, selon de nouveaux chiffres. L'an dernier, il s'est vendu 1,4 milliard d'appareils, soit un repli de 4,1%, selon le cabinet IDC, qui table sur une nouvelle baisse en 2019. «Le marché mondial du smartphone est dans la panade», a résumé l'analyste Ryan Reith. «A part une poignée de marchés à forte croissance comme l'Inde, l'Indonésie, la Corée du Sud et le Vietnam, nous n'avons pas vu beaucoup de positif en 2018», a- t-il relevé. Selon lui, le marché a été plombé parce que les consommateurs changent moins souvent leurs smartphones, les trouvent trop chers et à cause des incertitudes politiques et économiques. Le marché chinois -qui représente environ 30% des ventes de smartphones- a en particulier subi une baisse de 10%, selon l'étude d'IDC. Malgré une baisse des ventes de 8%, le sud-coréen Samsung reste le leader mondial, avec 20,8% de parts de marché.