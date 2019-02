Importation de la viande d'âne: le ministère du Commerce explique...

«Il n'existe aucune opération de domiciliation bancaire pour importer la viande d'âne. Nous annonçons officiellement qu'aucune viande d'âne n'a été importée, ni avant ni maintenant», a affirmé, jeudi dernier, le directeur du suivi et de la promotion des échanges commerciaux du ministère du Commerce, Messaoud Beggah. Ce responsable a tenu à rappeler que l'importation de certaines denrées n'obéit à aucune restriction. Et pour cause, «il faut savoir qu'il y a plusieurs sociétés étrangères qui emploient des milliers de travailleurs étrangers, qui ne sont pas dans l'obligation de consommer les mêmes denrées que nous. Et face à leur demande importante, nous avons autorisé l'importation de quelques matières destinées à la consommation des travailleurs, dans les bases de vie», a-t-il souligné. En outre, le même responsable a tenu à rappeler que la loi 04/03 définit les règles d'importation et obéit au principe de liberté dans les échanges commerciaux.