L'Algérie abonnée à la Cour internationale d'arbitrage

La Cour internationale d'arbitrage (CCI) est l'institution qui reçoit la quasi-totalité des affaires d'arbitrage algérien. Depuis 2013, l'Algérie a occupé la première place dans la zone Mena des pays qui ont le plus de dossiers devant cette institution. Il faut savoir qu'entre 2013 et 2014, le pays a eu 32 affaires ce qui représente déjà un nombre très important. Surtout que pour ce genre de litiges, il y a un enjeu financier pour chaque affaire devant la CCI et les sommes qui sont en jeu pour chaque affaire sont de l'ordre de 50 millions de dollars. Cette procédure devient une exigence des règles du commerce international, ce qui n'était pas le cas avant où l'Algérie avait une hostilité envers la CCI, parce que les entreprises internationales ne sont pas capables de donner les dossiers de litiges à des juridictions publiques des pays de leurs adversaires.