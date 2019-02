La vidéo raciste qui indigne l'Algérie

Les Algériens sont sous le choc! Une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux montre un acte raciste qui n'honore nullement son auteur. Un petit enfant migrant subsaharien se fait maltraiter par un coiffeur qui lui rase toute la tête alors qu'il demandait gentiment une petite coupe de cheveux. Pis encore, les amis du coiffeur filment ce mineur, ce qui «excite» encore plus le coiffeur qui use de propos des plus racistes. La Toile algérienne s'est mobilisée pour demander à ce que les autorités compétentes se saisissent de l'affaire afin de donner une bonne leçon à ces énergumènes.